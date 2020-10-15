HSBC HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 16,8 (13,1) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 155 (170) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 265 (275) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 11780 (11350) PENCE - 'OVERW'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 4825 (4900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 128 (120) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 370 (375) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 395 (382) EUR - 'BUY'HSBC SENKT SIEMENS GAMESA AUF 'REDUCE' (HOLD)JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 116 (112) EUR - 'OVERWEIGHT'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 6182 (5122) PENCE - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 70 (72) CHF - 'HOLD' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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