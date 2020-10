Bisher gab es an einem 15. Oktober 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 15.10. beträgt -0,17%. Der beste 15.10. fand im Jahr 2002 mit 1,42% statt, der schlechteste 15.10. im Jahr 2008 mit -5,19%. Im Vorjahr lag der ATX am 15.10. so: 1,01%. Auch am 15.10. gibt es Geschichtsträchtiges: Dazu wieder ein Blick ins Jahr 2008. Agrana und RBI hatten am 15.10.2008 die jeweils grössten Tageverluste in ihrer Börsegeschichte. Agrana büsste 12,38 Prozent ein, RBI sogar 24,66 Prozent. An diesem Tag hatte Merrill Lynch das Kursziel für RI von 116,5 auf 52 Euro gesenkt und Citigroup das Ziel von 120 auf 57 Euro. Aus heutiger Sicht sind das ganz fremde Kursniveaus.Agrana ( Akt. Indikation: 16,34 /16,60, ...

