Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat das Mannheimer Energieunternehmen MVV heute den Startschuss für den Bau der neuen Klärschlamm-Behandlungsanlage in Mannheim gegeben. Bereits Ende 2021 soll das knapp 50 Mio € teure Projekt auf der Friesenheimer Insel in Betrieb gehen. In der Mannheimer Anlage sollen nach Angaben von MVV künftig bis zu 180.000 Tonnen regionaler Klärschlamm pro Jahr verwertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...