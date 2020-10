Die Cleen Energy nimmt die Wärmepumpen von Ochsner ins Dienstleistungsportfolio auf und bietet somit Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher, E-Ladestationen, LED-Umrüstungen und nun eben auch Wärmepumpen an. Im Gegenzug ermöglicht Cleen Energy der Firma Ochsner ihre Projekte mit dem Cleen Energy Contracting-Modell zu finanzieren, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das erste gemeinsame Projekt von Cleen Energy und Ochnser ist bei einem Tenniscenter in Niederösterreich: Es wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, E-Ladestationen und Stromspeicher errichtet sowie eben Wärmepumpen implementiert. Insgesamt sollen so jährlich 1,1 GWh Strom und Wärme produziert werden, verteilt auf 800 MWh grüner Strom und 300 MWh nachhaltige Wärme.

