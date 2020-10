Die Aktie der Global Fashion Group hat in den vergangenen Tagen erneut den Turbo gezündet. Gestern wurde sogar ein neues Rekordhoch markiert. Anfang April war der Modehändler noch in den Pennystock-Bereich abgerutscht, heute kostet ein Anteilsschein rund acht Euro. Auslöser der jüngsten Rally war die in der Vorwoche angehobene Jahresprognose des Unternehmens. Statt um 20 Prozent soll der Bruttowarenwert nun um 23 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen. Nach starken Zahlen im dritten Quartal rechnet die Global Fashion Group (GFG) auch im Gesamtjahr mit einem positiven bereinigten EBITDA. Nach ...

