Mit dem heutigen Closing vollzieht der Versicherungskonzern Uniqa die Akquisition der AXA Töchter in Polen, Tschechien und der Slowakei und damit den größten Zukauf der Unternehmensgeschichte. Mit dem Zukauf wird die Marktposition in den hart umkämpften CEE-Wachstumsmärkten gestärkt. Sowohl in Polen als auch in Tschechien und der Slowakei nimmt die Uniqa Gruppe nunmehr eine Top-5 Position ein und steigert somit nachhaltig die Markt- und Markenpräsenz in der gesamten CEE-Region. Fünf Millionen neue Kunden mit einem Prämienvolumen von 800 Milo. Euro erhöhen den Kundenbestand auf mehr als 15 Millionen. "Wir sind seit 20 Jahren erfolgreich in CEE tätig. Für uns sind die Wachstumsmärkte in Zentral- und Osteuropa unser ...

