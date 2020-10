Aktien: Ryanair mit radikalen Maßnahmen - Aktie macht Hoffnung

Anzeige / Werbung

Die Billigairline Ryanair passt ihre Flugkapazitäten an die Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie an und reduziert den Winterflugplan um ein Drittel. Die Kapazität von November bis März werde auf 40 Prozent des Vorjahres geschrumpft, heißt es in einer Konzernmitteilung. Zuletzt hatte Ryanair noch mit 60 Prozent geplant. Der irische Konzern begründete die Kürzung damit, dass sich der Rückgang der Ticketbuchungen für November und Dezember verschärft habe. Schon das Flugprogramm für Oktober war auf 40 Prozent zusammengestrichen worden.

Außerdem sollen mindestens 3.000 Stellen wegfallen und zahlreiche Standorte wie die Basis am Flughafen Hahn nahe Frankfurt geschlossen werden. Für das Ende März auslaufende Geschäftsjahr 2020/21 rechnet die Airline eigenen Angaben zufolge nur noch mit 38 Millionen Passagieren, nachdem sie samt ihren Töchtern wie Laudamotion fast 149 Millionen Passagieren im vergangenen Geschäftsjahr befördert hatte.

Sollten im Winter weitere Lockdowns in der EU folgen, könnte die Zahl noch geringer ausfallen, hieß es.

Auslastung deutlich gefallen

Derzeit blieben in den Flugzeugen deutlich mehr Sitze leer. Ryanair erwartet für das Jahr eine Auslastung von rund 70 Prozent, nach rund 95 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Werde sie erreicht, so könne die Airline laut Ryanair-Chef Michael O'Leary so nah wie möglich am "Break Even"operieren und den "Cash Burn" minimieren.

Er forderte die Staaten auf, das gerade beschlossene System einer Corona-Ampel komplett umzusetzen, damit zumindest Menschen aus Ländern und Regionen mit wenigen Neuinfektionen ungehindert reisen könnten. "Wir bedauern diese Kürzungen des Winterflugplans zutiefst, die uns durch die Misswirtschaft einiger Regierungen in Bezug auf den EU-Flugverkehr aufgezwungen wurden", sagte Ryanair-O'Leary laut Pressemitteilung.

Ryanair-Aktie konsolidiert, macht aber Fortschritte

Die Aktie von Ryanair konnte sich von den Jahrestiefständen zwar deutlich erholen, aber in den vergangenen Monaten fehlten dem Titel die Impulse und er tendierte meist seitwärts. Vom Jahrestief aus gesehen hat sich dennoch ein moderater Aufwärtstrend ausgebildet, der bei rund 11 Euro eine wichtige Unterstützung darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklung fehlt der Aktie die Dynamik, was am stagnierenden MACD (Momentum) abzulesen ist. Das Chartbild bessert sich erst, wenn die Widerstandszone um 13 Euro herum nachhaltig geknackt wird.

