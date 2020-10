Andreas Koch ist zum Bereichsleiter Druckfarben bei dem Druckfarbenhersteller Zeller + Gmelin ernannt worden. Neben dem Geschäftsfeld der UV-Druckfarben für analoge Verfahren will das Unternehmen mit Kochs Unterstützung die Entwicklung weiterer Druckfarbentechnologien ausbauen. Koch studierte Druckereitechnik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Danach war der heute 52-Jährige für mehrere Hersteller ...

