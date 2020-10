Coop, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Schweden, beauftragt SSI Schäfer als Generalunternehmer für die Intralogistik mit der Realisierung einer energieeffizienten und hochautomatisierten Logistiklösung für das neue 77.000 m² große Distributionszentrum in Eskilstuna, Schweden. Vom neuen Distributionszentrum im Zentrum Schwedens sollen in Zukunft die mehr als 800 Stores im Landesinneren mit Waren versorgt werden. Dabei wird ein Großteil des Materialflusses für die gekühlten sowie ungekühlten Produkte von zwei hochautomatisierten Case Picking Lösungen abgewickelt. Das neue Logistikzentrum ...

