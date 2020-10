Am Freitag hat der CHMP eine positive Stellungnahme abgegeben und Leqvio für die Behandlung von Erwachsenen empfohlen, die an bestimmten Störungen des Fettstoffwechsels leiden, teilte Novartis mit.Den Cholesterinsenker hatte sich der Pharmakonzern im Rahmen der Übernahme von The Medicines ins Portfolio geholt. Annähernd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...