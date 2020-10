Das Bundeskartellamt hat den möglichen Verkauf des Müllheizkraftwerks in Pirmasens an den Anlagenbetreiber EEW freigegeben. Das haben die Wettbewerbshüter auf ihrer Internetseite bekanntgegeben. Demnach erfolgte die Freigabe bereits am Montag. Damit haben die Beteiligten eine weitere Hürde für eine mögliche Veräußerung der Anlage an den bisherigen Betreiber der Anlage genommen. Ende 2023 muss der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...