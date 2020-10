S&T Unlimited Long (DE000PF2B530) Dieser Unlimited Turbo Optionsschein auf S&T hat einen Hebel von 6,63. Er wird ausgeknockt, wenn S&T den Basispreis von 16,318 Euro erreicht oder unterschreitet. In diesem Fall verfällt der Schein wertlos und die BNP Paribas zahlt automatisch einen Restwert in Höhe von 0,001 Euro in vier Bankgeschäftstagen zurück. Alle Details zum Produkt

Den vollständigen Artikel lesen ...