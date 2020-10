Die Analyse wurde zum einen an Testleiterplatten durchgeführt und zum anderen an Leiterplatten von realen Mobiltelefonen. Um die Änderungen an den Lötstellen detailliert beobachten und analysieren zu können, wurden in einem ersten Schritt Testleiterplatten mit SOP-, BGA- und QFN-Bauteilen bestückt und deren Zustand (=Original) erfasst. Anschließend wurden bei zwei unterschiedlichen Reworksystemen von Ersa (HR 600/2) und Finetech (Fineplacer Core) drei von sechs Bauteilen eines Typs auf jeder Testleiterplatte getauscht (= Rework (A) und Rework (B)). Danach erfolgte der Vergleich der Bereiche mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...