Bitte Sperrfrist beachten: Zur Veröffentlichung frei ab Samstag, 17. Oktober 2020, 22.00 UhrDie Influencerin und Autorin Sophie Passmann hat Sendezeit im 3sat-Flaggschiff "Kulturzeit" gewonnen und kann sich jetzt einen Jugendtraum erfüllen: "Ich würde gerne das Prestige, das die 'Kulturzeit'-Redaktion hat, dazu nutzen 'die Ärzte' zu interviewen", sagt sie.Das kündigte sie nach der Finalrunde in der Quizshow "Happy Birthday, Kulturzeit!" an, die 3sat aus Anlass des 25-jährigen Sendejubiläums am Samstag, 17. Oktober 2020, 20.15 Uhr, zeigt. Passmann outete sich zugleich als langjähriger Fan der Band.Bei der Aufzeichnung in der Frankfurter Festhalle setzte sich Passmann gegen den Comedian Bülent Ceylan und den Sänger der Gruppe "Yello" Dieter Meier durch. In einem knappen Rennen musste das Dreier-Rateteam sein Kulturwissen unter Beweis stellen, aber am Ende auch etwas Glück haben.Zu gewinnen gab es "etwas, was man sich nicht kaufen kann", wie der Moderator des Abends, Michel Abdollahi, betonte: Sendezeit!Es ist nicht das erste Mal, dass Passmann in diesem Jahr über geschenkte Sendezeit verfügen darf. Passmann weiter: "Ich habe dieses Jahr schon 15 Minuten Sendezeit für was Wichtiges benutzt. Bei Pro 7." Nun wolle sie, so die Influencerin, etwas machen, "worüber ich mich freuen würde". Im Mai hatte Passmann im Nachgang der Sendung "Joko und Klaas gegen Pro7" Sendezeit dazu genutzt, um auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.In einer Mischung aus Talk und Quiz führte Michel Abdollahi durch die Jubiläumssendung "Happy Birthday, Kulturzeit!", in der er viele Highlights aus einem Vierteljahrhundert Revue passieren ließ und es viel zu lachen gab. Dafür sorgten nicht nur Comedian Bülent Ceylan als Quizkandidat und die Kabarettistin Idil Baydar als Gast der Sendung. Auch die österreichische Autorin Vea Kaiser offenbarte großes komödiantisches Talent und brachte die coronabedingt mit rund 100 Zuschauern besetzte Festhalle zum Lachen. Schauspiellegende Katharina Thalbach plauderte über die Anfänge ihrer Karriere bei Helene Weigel, und "Russendisko"-Star Wladimir Kaminer erzählte von seinen Reisen durch die 3sat-Länder Österreich, Schweiz und Deutschland.Die Sendung "Kulturzeit" ging am 2. Oktober 1995 auf Sendung und ist in 25 Jahren zu einer Institution geworden. Seitdem sendet "Kulturzeit" werktäglich live und zur besten Sendezeit um 19.20 Uhr auf 3sat.