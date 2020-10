95.634 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,02 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.31% vs. last gabb, -19,92% ytd, +30,60% seit Start 2013. Vor der Depotübersicht die aktuelle Zertifikate-Watchlist. BNP Paribas: S&T Unlimited Long (DE000PF2B530)Dieser Unlimited Turbo Optionsschein auf S&T hat einen Hebel von 6,63. Er wird ausgeknockt, wenn S&T den Basispreis von 16,318 Euro erreicht oder unterschreitet. In diesem Fall verfällt der Schein wertlos und die BNP Paribas zahlt automatisch einen Restwert in Höhe von 0,001 Euro in vier Bankgeschäftstagen zurück ....

