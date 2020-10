Der Dow Jones Industrial schickt sich vor dem Wochenende an, doch noch ein Wochenplus zu erzielen. Eines bleibt jedoch klar: Die Stimmung an den Märkten bleibt angeknackst.Der Dow Jones Industrial +0,92% notierte im frühen Handel ein Prozent höher auf 28.810 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein zarter Wochengewinn von rund 0,7 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,84 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...