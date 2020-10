Zürich (awp) - Zum Start in die neue Woche zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine freundliche Eröffnung ab. Nachdem der Leitindex in der Vorwoche noch mit einem Plus von 1,4 Prozent am Freitag für einen starken Wochenausklang gesorgt hatte, dürfte er diese Stabilisierung nun fortsetzen. Am Donnerstag vergangener Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...