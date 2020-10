Letzte Woche wurde ein Gesamtvolumen von EUR 28 Mrd. an den europäischen Primärmarkt gebracht. Vor allem für das Corporate High-Yield Segment war es mit knapp EUR 5 Mrd. die geschäftigste Woche seit Juli. Dies war zugleich am Freitag auch jenes Segment, aus dem die EUR Primärmarkttätigkeit an diesem Tag stammte. So begab aus dem Corporate Sektor Tereos Finance eine EUR 300 Mio. Anleihe (B+/B+ erwartet) bei einer Emissionsrendite von 8,00 % (5NC2), während bei den Financials Quintet Private Bank eine EUR 125 Mio. AT1 Anleihe (BB- erwartet) mit einer Rendite von 7,50 % (NC5,25) begab. Sekundärmarktseitig war bei den von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizes eine geringe Ausweitung der Risikoprämien im High- Yield Segment (+9 BP auf 462 BP) sowie bei den ...

