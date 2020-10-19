BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 5 (4,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,70 (4,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 68 (65) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AKASOL AUF 65 (53) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 145 (142) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 39 (40) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR INSTONE REAL ESTATE AUF 35 (38) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7,00 (6,80) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 57 (84) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY STARTET SIEMENS ENERGY MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 30 EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,70 (3,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 10 (8,50) CHF - 'EQUAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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