Neuer Fonds will sich bei Autozulieferern einkaufen - IG-Metall-Idee (FAZ) VW-Lkw-Holding Traton einigt sich auf höheres Angebot von USD 44,50 für Navistar Investor hat Pläne für Airbus-Tochter Premium Aerotec (Spiegel) Evotec Biologics erhält Förderung für ein Antikörper-Produkt zur Prävention von COVID-19 Hochtief-Tochter Cimic verkauft Thiess-Anteil von 50% an Elliott-Fonds MorphoSys' Lizenzpartner Janssen erhält positive CHMP-Empfehlung zu Tremfya(R) in der EU Neuer Siemens-Chef will Konzern nicht in viele Teile zerlegen (FamS) Stahlkonzern Salzgitter bekommt neuen Vorstandschef Altmaier plädiert gegen Staatsbeteiligung an Thyssenkrupp (FamS) Liberty Steel will mit Thyssenkrupp die Klimabilanz verbessern Moody's senkt Kreditwürdigkeit von Großbritannien - ...

