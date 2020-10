19. Oktober 2020 Vancouver, BC. Softlab9 Technologies Inc. (CSE: SOFT; Frankfurt: APO2; OTC: SOFSF) ("SOFT" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung [Letter of Intent] ("LOI") zur Übernahme der Kosan Medical Company Ltd. ("Kosan Medical"), einem Anbieter von medizinischer Ausrüstung, persönlicher Schutzkleidung und Schutzausrüstung (PSA), unterzeichnet hat.

Kosan Medical verfügt über ein etabliertes Netzwerk von globalen Lieferanten und Produktionspartnern von medizinischer PSA sowie über eine eigene Produktion von Masken und Schutzkleidung in Vancouver, BC. Darüber hinaus wird SOFT auch die bestehende Website Masks & Equipment [Masken und Ausrüstung] von Kosan Medical übernehmen, die eine Plattform bieten wird, auf der Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen hochwertige, für medizinische Zwecke geeignete PSA-Ausrüstung erwerben können. Viele der Produkte werden in Einrichtungen hergestellt, die von der FDA zertifiziert sind, und alle Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Qualität der Waren zu gewährleisten.

Beispiele für vorrätige und vertriebsbereite Artikel sind:

- N95 Chirurgische Masken

- Gesichtsschutzschilde

- Desinfizierende Reinigungstücher

- Hand-Desinfektionsmittel

- Wiederverwendbare Schutzmasken

Der CEO von SOFT, Rahim Mohamed, erklärt: "Durch diese potenzielle Übernahme verbreitern wir das Unternehmen um drei entscheidende Elemente: getestete und verfügbare PSA-Bestände, eine starke, zuverlässige neue Lieferkette und in Kanada ansässige Produktionsmöglichkeiten für PSA-Produkte. Angesichts der anhaltenden Pandemie wird dies den Gemeinden helfen, die benötigte PSA zu beschaffen."

Der LOI sieht vor, dass Softlab9 Zugang zu allen aktuellen Produktions- und Lagerbeständen sowie zu neuen Produkten oder Dienstleistungen haben wird, die Kosan Medical während der abschließenden Verhandlungen entwickelt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Due-Diligence-Prüfung in den kommenden Wochen abzuschließen und vor Ende Oktober 2020 eine endgültige Vereinbarung zu treffen, die das gesamte Inventar, die Technologie, die Maschinen und die Rechte von Kosan Medical umfasst.

Über SoftLab9

SoftLab9 Technologies Inc. ist ein internationales börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Unternehmen im Frühstadium spezialisiert hat. Wir bieten Zugang zu Kapital, Management und Branchenerfahrung, um unser Unternehmensportfolio zu erweitern.

Das erfahrene Team von SoftLab9 bringt neue Ideen und Innovationen auf wissenschaftlicher Grundlage ein, um Lösungen für die gegenwärtige Welt, in der wir leben, zu finden. Unsere Kunden verlassen sich auf qualitativ hochwertige, ungiftige Produkte, um ihre Häuser sauber zu halten und ihre Lieben zu schützen, jetzt mehr denn je während dieser beispiellosen internationalen Krise in der öffentlichen Gesundheit.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rahim Mohamed

Chief Executive Officer

Tel.: (403) 605-9429

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

RM@softlab9.com

Tel.: (778) 240-7724

www.softlab9.com

psearle@citygatecap.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Orientierungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich des Abschlusses der Due Diligence, der Pläne des Unternehmens, die Übernahme von Kosan Medical abzuschließen und der Aussichten für das Geschäft von Kosan Medical. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie "plant", "erwartet", "kann", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "schlägt vor" oder Abwandlungen einschließlich verneinter Formen solcher Begriffe sowie Phrasen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen der Geschäftsleitung in Bezug auf das Unternehmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, Kosan Medical zu erwerben und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie den Zeitpunkt dieser Genehmigungen. Tatsächliche Ergebnisse können von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, was auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen ist, darunter Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Unternehmens, unter anderem alle erforderlichen staatlichen, behördlichen oder börsenrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Zustimmungen oder Ermächtigungen zu erhalten, die für die Ausführung der geplanten Geschäftspläne erforderlich sind, und die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten erforderliche Finanzierung zu erhalten. Andere Faktoren wie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage oder Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken, können sich ebenfalls negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken. Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass es die Übernahme von Kosan Medical erfolgreich abschliessen wird. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind, und dementsprechend werden sie davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit solcher Aussagen unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

