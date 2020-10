Die französische Tochtergesellschaft der deutschen Lifocolor-Gruppe hat ihren Firmensitz in ein neu errichtetes Werk in Izernore, Frankreich, verlegt.Lifocolor Sarl, Hersteller von Farbmasterbatches sowie Additiven für die Kunststoffindustrie, verließ den ehemaligen Firmensitz in Bellignat bereits im Herbst 2019, weil das Werk seine Kapazitätsgrenze erreicht hatte. Für den neuen Werksbezug vergrößerte Lifocolor den Maschinenpark mit einem Doppelschneckenextruder. Eine weitere Produktionslinie soll Anfang 2021 in Betrieb genommen werden."Wir haben unser neues Werk mit Maschinenpark so geplant, ...

