Aktienkäufe: Der VIG-Aktionär Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat auch am 16. Oktober VIG-Aktien erworben, und zwar diesmal 37.000 Stück zu je im Schnitt 18,94 Euro. Die vergangenen Tage wurden regelmäßig Aktienkäufe gemeldet - mittlerweile in Millionen-Höhe.VIG ( Akt. Indikation: 18,88 /18,98, 0,37%) Die Analysten der Deutsche Bank bleiben bei ihrer Kauf-Empfehlung für voestalpine und erhöhen das Kursziel von 25,0 auf 27,0 Euro. Die Experten bei Jefferies bestätigen das "Hold"-Rating für voestalpine und heben das Kursziel von 19,0 auf 22,0 Euro an. JPMorgan belässt die voestalpine-Aktie auf "Underperform", vergibt aber ebenfalls eine höheres Kursziel von 18,5 Euro (davor 15,0 ...

