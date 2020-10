Pepsico Deutschland will bis Ende 2021 als erstes Getränkeunternehmen in Deutschland ausschließlich 100 Prozent recyceltes Plastik (rPET) in seinen gesamten Getränkeflaschen der Carbonated Softdrink-Getränkemarken (CSD) sowie des Lipton Ice Tea-Sortiments verwenden. Dafür investiert Pepsico in Deutschland 7 Mio. Euro und spart 15.000 t Neuplastik pro Jahr ein. Das entspricht einer Menge von etwa 12,42 Mio. Lego-Steinen. Und einem CO2-Äquivalent von 28.500 t - das ist die Menge, die 6.200 Autos in einem Jahr ausstoßen. Diese Maßnahme ist ein Teil von Pepsico's Agenda, einen Beitrag für eine Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...