Die an der Wiener Börse gelistete NET New Energy Technologies AG kündigt eine Aktienplatzierung an. Der Vorstand habe nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.101.442,00 Euro um bis zu 608.500,00 Euro auf bis zu 4.709.942,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 608.500 Aktien zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie, zu erhöhen. Die Aktien sollen bei handverlesenen privaten und institutionellen Investoren platziert werden, wie es heißt.

