Mit der Zertifizierung nach ASI Chain of Custody Standard erweitert die AMAG ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten auf die Zulieferstruktur. Mit der kürzlich erfolgten Zertifizierung setzt das Unternehmen mit seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten schon vor den eigenen Werkstoren an. Dazu unterstützt die AMAG nun auch bei ihren Vormaterial-Lieferanten die Einhaltung der gleichen strengen Standards und Kriterien, denen sie sich selbst unterworfen hat, wie es in einer Mitteilung heißt. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden zertifiziertes Aluminium unter Einbeziehung der gesamten Lieferkette - vom Bauxitabbau bis zum fertigen AMAG-Halbzeug - anzubieten. "Bereits vor Verkaufsstart des sogenannten "ASI-Aluminiums" besteht ...

