Die neue Hardwareoption R&S FSV3-B1000 ist für alle Modelle von 7,5 bis 44 GHz erhältlich. Der Signal- und Spektrumanalysator R&S FSVA3000 von Rohde & Schwarz unterstützt Hersteller in der Entwicklung ebenso wie in der Produktion von 5G-NR-Basisstationen, Mobiltelefonen und -komponenten, insbesondere in den 28-GHz- und 39-GHz-Bändern. Mit den 5G-NR-Downlink- und -Uplink-Messapplikationen analysiert der R&S FSVA3000 5G-NR-Signale mit mehreren Komponententrägern ...

