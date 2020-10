The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2020





ISIN Name

CA44987Y1007 IPL PLASTICS INC.

CA55903J1003 MAG ONE PRODUCTS

US0038301067 ABRAXAS PET. CORP. DL-,01

US12542Q7060 CHF SOLUTIONS INC -,0001

US6742151086 OASIS PETROL. DL-,001

US6821631008 ON DECK CAP.INC. DL -,01

US7777801074 ROSETTA STONE DL-,00005

US88337K2033 THE9 LTD.ADR/30 DL-,01

XS1574671662 COCA-COLA CO. 17/21

XS1955024630 COCA-COLA CO 19/22

THE9-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de