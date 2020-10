DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Der Verkauf von Teilen des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard geht voran. Das Wirecard-Geschäft mit Kartenlesegeräten kauft die Heidelberger Firma Unzer, die bis vor Kurzem Heidelpay hieß. Unzer-Chef Mirko Hüllemann sagte dem Handelsblatt: "Wir gehen davon aus, dass wir damit rund 2500 Händler und 4000 Kartenterminals übernehmen." Unzer ist mehrheitlich in Besitz des US-Finanzinvestors KKR und will stark wachsen, auch durch Zukäufe. Insgesamt rund 100 frühere Wirecard-Mitarbeiter sind zu Unzer gewechselt. (Handelsblatt)

AVALOQ - Der Schweizer IT-Dienstleister Avaloq sieht seine Marktposition in Deutschland trotz der mit Pannen verbundenen IT-Umstellung bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank) gestärkt. "Ich sehe keinen Reputationsverlust, denn am Ende des Tages muss die gesamte IT-Umstellung der Apo-Bank gewürdigt werden", sagt Avaloq-Deutschlandchef Karl im Brahm der Börsen-Zeitung. In Marktkreisen ist unterdessen von einem Rufschaden wegen der holprigen IT-Umstellung vom genossenschaftlichen Dienstleister Fiducia & GAD IT auf Avaloq die Rede. Allerdings sei es weniger Avaloq anzulasten, dass es etwa im Zahlungsverkehr zu Verzögerungen kam, als vielmehr den Serverproblemen eines externen IT-Infrastrukturdienstleisters. (Börsen-Zeitung)

BROCKHAUS CAPITAL - Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) gehört zu dem kleinen Kreis von einem halben Dutzend Unternehmen, die im Krisenjahr 2020 an die Börse in Frankfurt gekommen sind. Als Holding akquiriert BCM deutsche Mittelständler, die mit ihrer Technologie führend sind. "Wir investieren in hochprofitable Champions aus dem Mittelstand mit einer operativen Marge oberhalb von 25 Prozent, die wachsen", umreißt Gründer und Vorstandschef Marco Brockhaus das Geschäftsmodell. (Börsen-Zeitung)

