Die aktuell längste Serie: HelloFresh mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 22.68%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Montag JinkoSolar mit 8,18% auf 75,63 (1177% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 27,32%) vor Lufthansa mit 5,74% auf 7,99 (37% Vol.; 1W -0,60%) und Pinterest mit 3,99% auf 45,82 (229% Vol.; 1W 4,04%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -12,35% auf 0,64 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,35%), Manz mit -3,51% auf 30,20 (567% Vol.; 1W -7,08%), K+S mit -3,24% auf 6,33 (48% Vol.; 1W -8,21%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (8613,63 Mio.), JinkoSolar (2068,13) und Pinterest (1776,71). Umsatzausreisser nach oben ...

