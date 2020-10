Die aktuell längste Serie: Ibiden Co.Ltd mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.81%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag Ibu-Tec mit 13,79% auf 13,20 (982% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,79%) vor SolarWorld mit 9,80% auf 0,56 (348% Vol.; 1W 33,33%) und Ryanair mit 8,01% auf 12,54 (191% Vol.; 1W -0,12%). Die Tagesverlierer: Epigenomics mit -66,17% auf 0,78 (6182% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -68,24%), Noble Corp plc mit -31,03% auf 0,02 (0% Vol.; 1W 5,26%), ElringKlinger mit -14,72% auf 8,23 (717% Vol.; 1W 8,43%)Die höchsten Tagesumsätze hatten FedEx Corp (1947,35 Mio.), Snapchat (1804,39) und Wells Fargo (1687,06). Umsatzausreisser nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...