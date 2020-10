Zürich (awp) - Der an der SIX kotierte Immobilienfonds Immofonds hat seine im Juni angekündigte Kapitalerhöhung im geplanten Umfang von 103 Millionen Franken abgeschlossen. Ausgegeben wurden 292'629 neue Anteile zu einem Bezugspreis von 352 Franken netto pro neuen Anteil des Immofonds, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...