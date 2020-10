Der französische Umweltkonzern Veolia hat die Übernahme eines 29,9-Prozent-Anteils am Wettbewerber Suez nach eigenen Angaben erfolgreich refinanziert. Das Unternehmen begab Anleihen im Umfang von zwei Mrd €, die nach seiner Aussage vom Markt positiv aufgenommen wurden mit über 500 Orders in einem Gesamtumfang von mehr als sechs Mrd €. "Das starke Engagement der Investoren in dieser Transaktion zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...