Intel hat laut Wall Street Journal mit SK Hynix eine Vereinbarung darüber getroffen, das NAND-Flash-Speicher-Geschäft für rund 9 Milliarden Dollar an den südkoreanischen Halbleiterhersteller zu verkaufen. Damit würde der Halbleitergigant sich von einem Bereich von historischer Bedeutung, der immer mehr in Frage gestellt wird, trennen. Die Intel-Einheit stellt NAND-Flash-Speicherprodukte her, die hauptsächlich in Festplatten, Laufwerken und Kameras ...

