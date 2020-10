Zum 20. Oktober finden wir in unserer wachsenden Börsegeschichte-Datenbank u.a. folgendes. - Rosenbauer hatte am 20.10.2000, also genau vor 20 Jahren, den besten Börsetag in der eigenen Börsegeschichte. Der Zuwachs betrug 21.37% auf 6,38 Euro. Rosenbauer ( Akt. Indikation: 33,30 /34,00, -1,32%) - am 20.10.2003 schieden BBAG und Brau Union aufgrund der Übernahme durch Heineken final aus dem ATX aus - Andritz (2. Aufnahme) ersetzte am 20.10.2014 Immofinanz im ATX five Andritz ( Akt. Indikation: 29,40 /29,48, 0,68%) - bisher gab es an einem 20. Oktober 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 20.10. beträgt 0,20%. Der beste 20.10. fand im Jahr 2008 mit 2,79% statt, der schlechteste 20.10. im Jahr ...

