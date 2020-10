Papiere von Fresenius Medical Care haben am Dienstag ihre Chartunterstützung um 70 Euro nicht halten können. Grund dafür der Schweizer FMC-Partner Vifor Pharma. Dieser schloss eine Lizenzvereinbarung mit Cara Therapeutics zur Vermarktung eines Mittels gegen Nebenwirkungen von Dialysepatienten in den USA, die nicht in den Kliniken von FMC behandelt werden ab. Laut Vifor sind dies 66 Prozent des US-Gesamtmarktes.Die ...

