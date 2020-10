Heute liefert uns Jürgen Schmitt wieder ein kurzes Update von zuhause zur aktuellen Marktlage und was in dieser Woche alles bei uns auf der aktienlust-Agenda steht. Betrachtet man die sich auf und ab bewegenden Märkte, ist hier nach wie vor alles etwas angespannt. Denn steigende Infektionszahlen sowie die bevorstehenden Wahlen in den USA sorgen täglich für Nervosität und Unsicherheit bei Anlegern und Investoren. Hinzu gesellt sich nun auch noch die neue Berichtssaison, die frische Zahlen der Unternehmen ...

