Die Raiffeisen Bankengruppe und SDS arbeiten weiter zusammen, ein neuer Vertrag sei unterzeichnet worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die österreichische SDS (Software Daten Service) ist Anbieter von Bankentechnologien im Bereich Wertpapierabwicklung, Steuer- und Compliance-Automatisierung sowie verbundener Services in Europa und ist über ihren Eigentümer T-Systems International Teil der Deutsche Telekom AG. SDS Managing Director Ernst Kendlbacher: "Wir befinden uns inmitten einer digitalen Revolution im Bankensektor. Innovationen im Hinblick auf die Schaffung neuer Prozesse und die Anpassung an neue Technologien sind für eine gesunde Zukunft essenziell. Raiffeisen wird auch in Zukunft in starkem Umfang SDS-Produkte beziehen und damit ihrem Vertrauen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...