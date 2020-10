ElringKlinger dürfte vielen Privatanlegern bislang vor allem als klassischer Zulieferer der kriselnden Automobilindustrie bekannt sein. Nun hat das Unternehmen aber eine Brennstoffzellen-Kooperation mit dem Flugzeugbauer Airbus geschlossen. Quelle: wikifolio.com Am Markt waren zuvor eher Firmen wie Plug Power und PowerCell Sweden als mögliche Partner gehandelt worden. Stattdessen nun also ElringKlinger , die mit Airbus zusammen Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln wollen, damit laut Plan in 15 Jahren das erste mit Wasserstoff betriebene Passagierflugzeug an den Start gehen kann. ...

