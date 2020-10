Der heimische Markt konnte sich am gestrigen Handelstag gut behaupten, wenngleich der Zuwachs mit 0,04% eher mager ausfiel, war er doch besser als der europäische Durchschnitt, nach überwiegend freundlichem Verlauf musste der österreichische Leitindex einen Großteil seiner Gewinne im Späthandel wieder abgeben. Auch in Wien waren die Ölwerte eher schwach, Schoeller-Bleckmann ging 0,7% schwächer aus dem Handel, die OMV musste sogar 1,4% abgeben. Ebenso wie im übrigen Europa waren hingegen die Bankenwerte gefragt, die Bawag führte den Reigen mit einem Plus von 1,8% an, die Erste Group konnte einen Zuwachs von 0,8% für sich verbuchen, und für die Raiffeisen reichte es zu einer Verbesserung von 0,3%. Hier wurde in der virtuellen ...

