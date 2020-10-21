BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 9600 (9200) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,10 (4,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 79 (82) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG STARTET THALES MIT 'BUY' - ZIEL 90 EUR CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 15,50 (14,50) CHF - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 29 (27,50) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR RECKITT BENCKISER AUF 8800 (8750) PENCE - 'KAUFEN'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,20 (2,30) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 8 (9) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 92 (96) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 113 (112) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR PSA AUF 15 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'RBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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