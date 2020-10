Im Rahmen der Zusammenarbeit optimieren Linde und 3D Medlab die atmosphärischen Bedingungen im additiven Herstellungsprozess um komplexe Gitterstrukturen für medizinische Geräte herzustellen. 3D Medlab ist führend im Bereich der additiven Fertigung für den medizinischen Sektor. Linde beschreibt das gemeinsame Projekt als "bahnbrechend" und "einen Meilenstein auf dem Gebiet der Entwicklung orthopädischer Geräte".

Additive Fertigung optimiert Produktion

Gitterartige, komplexe Komponenten sollen menschliche Körperteile nachahmen. Diese können sich besser in die eigene Knochen- und Gewebestruktur des Patienten eingliedern, was zu weniger Abstoßungsreaktionen und schnelleren Heilungszeiten führt. Additive Fertigung kann die Produktion solcher Komponenten optimieren, da der Prozess hochgradig wiederholbar ist und weniger Nachbearbeitung nach dem Druck erfordert. Allerdings muss die Atmosphäre in der Druckkammer optimal und reproduzierbar ...

