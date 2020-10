Der Luftverkehr an den Flughäfen des Konzerns blieb schwach, das Baugeschäft war wegen des Lockdowns im Vorquartal in Frankreich noch beeinträchtigt und auch der Verkehr auf den Maut-Autobahnen erholte sich im dritten Quartal nur wenig.Der Umsatz sank daher in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fast 12 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...