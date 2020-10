Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,15 Prozent, der DAX bei -3,86 Prozent und der Dow Jones bei -0,8 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. ATX ( Akt. Indikation: 2177,80 /2178,00, -0,74%)DAX ( Akt. Indikation: 12651,50 /12651,50, -0,67%) [pic2,left,200] Private Investor Relations, PIR: Das wird ein neuer Web-Auftritt im Jahr 2021. Wir werden dabei Börsenotierte mit Privatanlegern in verschiedensten Formen zusammenbringen. Eine "Form" dabei ist, dass die Börsenotierten sich immer wieder Fragen von Privaten, aber gerne auch Fondsmanagern, stellen werden, wir matchen und bereiten auf. Den Beginn macht FACC. Also: Bitte mailen Sie uns bitte aktuelle Fragen zur ...

