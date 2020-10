Georg (Pölzl) hatte heute seinen großen Auftritt in Istanbul. Der Vorstandschef der Österreichischen Post AG (Post) erklärte sich vor der türkischen Presse zu seinen Plänen mit Aras Kargo. Wie du weißt, besitzt die Post seit kurzem 80 Prozent (ich hatte dir von dem Streit mit der Eigentümerfamilie hier berichtet) am türkischen Paketdienstleister. Georg will in den kommenden fünf Jahren 107 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...