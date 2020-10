Leipzig (ots) - Achtung Redaktionen: Verwenden Sie bitte diese aktualisierte Fassung! Der Begriff "Uraufführung" wurde gestrichen.Ursprünglich sollte das Werk bei der Münchner Biennale für Neues Musiktheater im Mai Premiere feiern, danach auch auf dem Spielplan der Oper Halle stehen. Beides musste pandemiebedingt ausfallen. Erlebbar wird das Stück jetzt doch: in Auszügen bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK am 24. Oktober um 20 Uhr.In dem neuen Musiktheater "opera,opera,opera! Revenants and Revolutions" treffen in einer fernen Endzeit die letzten Menschen auf den letzten Cyborg. Gemeinsam suchen sie Antworten auf die großen Lebensfragen: Wo kommen wir her, wohin gehen wir, was bleibt von uns? Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine entwickelt sich ein Diskurs über Vergangenheit und Zukunft, Wahrheit und Erinnerung, Kollektiv und Individuum.Die Komposition stammt von Ole Hübner, das Libretto von Thomas Köck. Die musikalische Leitung hat Michael Wendeberg. Als Cyborg ist der kanadische Countertenor Michael Taylor zu erleben. Weitere Mitwirkende sind Robert Sellier (Tenor) und Michael Zehe (Bass) aus dem Ensemble der Oper Halle, deren Chor und Kinderchor sowie die Staatskapelle Halle.MDR KLASSIK hat Anfang September gemeinsam mit der Oper Halle Auszüge der neuen Oper in der Händelhalle produziert. Zu hören sind diese im Radio bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK am 24. Oktober um 20 Uhr.Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel. (0172) 6 38 05 42 bzw. susanne.odenthal@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4740594