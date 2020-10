Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -1,44% auf 13,01, davor 3 Tage im Plus (1,69% Zuwachs von 12,98 auf 13,2), RHI Magnesita -0,94% auf 31,6, davor 3 Tage im Plus (5,98% Zuwachs von 30,1 auf 31,9), SW Umwelttechnik -4,31% auf 40, davor 3 Tage im Plus (12,97% Zuwachs von 37 auf 41,8), Autobank +18,18% auf 0,65, davor 3 Tage im Plus (116,67% Zuwachs von 0,3 auf 0,65), Frequentis -1,13% auf 17,5, davor 3 Tage im Plus (8,59% Zuwachs von 16,3 auf 17,7), Erste Group -1,28% auf 17,78, davor 3 Tage im Plus (4,44% Zuwachs von 17,25 auf 18,01), EVN -0,55% auf 14,52, davor 3 Tage im Plus (1,11% Zuwachs von 14,44 auf 14,6). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Rosenbauer 32 (MA100: 32,52, xD, davor 29 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 ...

