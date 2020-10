Mit der Bitzer-Software lassen sich die Leistungsdaten der meisten Bitzer-Produkte mit verschiedensten Kälte-mitteln berechnen und technische Informationen abrufen.

Der Spezialist für Kälte- und Klima-technik erweitert seine Auslegungs-software kontinuierlich - und hat dort jetzt auch das neue Kältemittel R515B für seine Schraubenverdichter hinterlegt. R515B ist eine nicht giftige und nicht brennbare A1-Alternative zu R134a und R1234ze(E) mit niedrige-rem GWP-Faktor.

R515B wurde als Ersatzstoff für R134a für den Einsatz in der Normalkühlung, der Komfort-klimatisierung, in Wärmepumpen, der Prozessklimatisierung und der Prozessheizung konzipiert. Nun hat Bitzer das Kältemittel in seine Bitzer-Software aufgenommen: Auslegbar mit R515B ...

Den vollständigen Artikel lesen ...