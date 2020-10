Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreichen Rekordwert von 11 287 VW-Lkw-Tochter Traton von Schnelligkeit der Markterholung überrascht Adva Optical Networking wagt neue Prognose - Quartal mit Aufwind Berentzen-Gruppe: Positives Ergebnis auch im dritten Quartal Continental im dritten Quartal mit Milliardenbelastung - Verlust Finanzdienstleister Hypoport steigert Umsatz - operatives Ergebnis unter Druck Gabelstaplerhersteller Jungheinrich erhöht Prognose für 2020 Sixt will wegen Corona weiter keine Prognose abgeben - Umsatzeinbruch Talanx kauft italienischen Sachversicherer Amissima Assicurazioni Toter bei Corona-Impfstoff-Studie von AstraZeneca in Brasilien Roche bündelt Kräfte mit Atea Pharmaceuticals im Kampf gegen Covid-19 Guten Morgen wünscht: ...

