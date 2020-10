APA ots news: Drei startet Kooperation mit nachhaltigem Carsharing-Startup ELOOP. - BILD

* Erster Schritt: Drei stellt Tesla Modell 3 für die E-Carsharing-Flotte von ELOOP zur Verfügung

* Demnächst weitere Tesla E-Fahrzeuge, VW ID-3 und Bezahlen via Drei Rechnung.

* Neue Drei Ladekarte und Wallbox für Besitzer eigener E-Autos in Planung.



Nach der Inbetriebnahme der Firmen-Solaranlage am Dach des Drei Headquarters in Wien und dem Start von Drei Energie im Vorjahr startet Drei eine neue Kooperation für nachhaltige E-Mobilität. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erweitert das innovative E-Carsharing Startup ELOOP seine rein elektronische Flotte mit einem Tesla Modell 3, das Drei zur Verfügung stellt. Weitere Tesla-Carsharing Modelle, ELOOP Vorteile für Drei Energie Kunden und die Bezahlung des ELOOP Premium ABO-Plans um 8,90 Euro pro Monat per Drei Handyrechnung sind in der nächsten Phase der neuen Partnerschaft geplant.

"Wir machen die fortschreitende Digitalisierung nicht nur jeder Österreicherin und jedem Österreicher einfacher zugänglich, sondern leisten mit unserer neuen Partnerschaft auch einen Beitrag für die Umwelt. Für den Stadtverkehr sind die neuen E-Autos in Verbindung mit Carsharing ideal. Das Smartphone spielt dabei eine zentrale Rolle - vom Buchen und Öffnen des Fahrzeugs über das Laden an der Ladestation bis hin zur Abrechnung. Mit ELOOP haben wir nun einen perfekten Partner gefunden, der als Pionier in der E-Mobilität bereits ein erfolgreiches Carsharing-System in Österreich etabliert hat", so Rudolf Schrefl, Chief Commercial Officer von Drei.



Zwtl.: Erstmalig Tesla-Modelle in Wien minutenweise mietbar.

Das Mobility-Startup ELOOP bringt seit August 2019 grünen Wind in den wachsenden Wiener Carsharing-Markt. Neben Elektrofahrzeugen wie BMW i3s, Smart EQ und Renault Zoe wird die ELOOP Flotte in der Partnerschaft mit dem Telekommunikationsunternehmen Drei nun mit Tesla-Modellen erweitert. Den Auftakt macht das Modell 3, das bereits über die ELOOP-App buchbar ist. Die Erweiterung der ELOOP Flotte um weitere Tesla Modelle sowie andere E-Car Neuheiten wie den ID-3 von VW sind in Planung.



Die ELOOP Tesla Fahrzeuge können an allen Wien Energie Ladestation in Wien sowie bei Tesla Supercharger rasch und ohne Extrakosten geladen werden. Der ELOOP Premium ABO-Plan sowie spezielle Pakete sollen dann außerdem direkt über die Drei Rechnung bestehender Drei Kunden bezahlt werden können.



Zwtl.: Die Vorteile von ELOOP auf einen Blick:



- Erster Tesla minutenweise und im Free Float-Prinzip direkt in den Straßen Wiens buchbar.

- Ab 0,54 Euro pro Minute, 16,50 Euro für die erste Stunde (danach 15,29 Euro) und 119,90 Euro pro Tag (24 h)

- 10 Prozent Rabatt mit der Premium-Mitgliedschaft um 8,90 Euro pro Monat.

- Einfach und jederzeit per ELOOP App buchen.

- All inclusive: Strom inkl. Tesla Supercharger im Mietpreis enthalten.

- Gratis Parken an allen öffentlichen Parkplätzen in Wien inklusive Kurzparkzone

- Keine versteckten Kosten.



Die Elektroautos können an öffentlichen Parkplätzen sowie in Kurzparkzonen ohne Mehrkosten abgestellt werden. Alle ELOOP eCars sind vollkaskoversichert. Der Versicherungsschutz gilt in der gesamten EU. Die gesamte Flotte ist mit Vignetten für österreichische Autobahnen ausgestattet. Das Tarif-Modell des Startups unterscheidet sich von anderen Carsharing-Anbietern dahingehend, dass es keine Stunden- oder Tagespakete gibt, welche von den Kunden vorab gebucht werden müssen. Laut ELOOP wechselt der Tarif während der Fahrt automatisch in den günstigeren Stunden- bzw. Tagestarif, ohne dass ein Kunde dies vorab einstellen muss. Mehr auf

[https://eloop.at/de/preise/] (https://eloop.at/de/preise/)

Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.



Zwtl.: Über ELOOP.



ELOOP ist ein Wiener Carsharing-Anbieter, der ausschließlich auf emissionsfreie Fahrzeuge setzt. Das Startup betreibt einen eigenen E-Auto-Fuhrpark und bietet Unternehmen die Möglichkeit, Elektroautos über einen Marktplatz in den hauseigenen Carsharing-Service zu integrieren. Der Mobilitätsdienstleister ist seit August 2019 damit in Wien operativ tätig. Neben dieser Aktivität konzentriert sich ELOOP auf Flottenmanagement-Lösungen, das Sammeln und Verarbeiten von Umweltdaten und Blockchain-Anwendungen im Mobilitätssektor.

Mehr auf https://eloop.at



